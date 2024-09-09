Зеленский назвал направления фронта, где РФ должна потерять боеспособность

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 9 сентября, заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по ситуации на фронте. В частности, речь шла о Покровском и Кураховском направлениях.﻿ Со ссылкой на вечернее обращение президента, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По словам Зеленского, он заслушал подробный доклад главнокомандующего Александра Сырского. Доклад касался донецких направлений.

"Благодарю все наши подразделения на фронте, которые обеспечивают полное выполнение задач и действительно устойчиво отражают российские штурмы и восстанавливают наши позиции. Это важно. Так же важно уничтожать как можно больше сил оккупанта. Покровское направление, Кураховское - именно там российская армия должна потерять больше боеспособности" , – заявил Зеленский.

Также Сырский доложил об обороне Харьковской области и операции ВСУ на территории России - в Курской области.