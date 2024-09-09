В Україні зафіксували найбільше у світі жертв від касетних боєприпасів - HRW

В Україні другий рік поспіль фіксують найбільшу у світі кількість жертв від касетних боєприпасів. Про це йдеться у звіті правозахисної організації Human Rights Watch (HRW), повідомляє Укрінформ.

Автори звіту зазначають, що протягом 2023 року в дев’яти країнах світу було зафіксовано 219 загиблих від касетних боєприпасів або їх залишків. Другий рік поспіль найбільша кількість жертв від використання цих боєприпасів у всьому світі припадає на Україну.

Згідно з зібраними HRW даними, з початку повномасштабної російської агресії в Україні загалом було зафіксовано 1023 жертви від касетних боєприпасів, зокрема, 980 загиблих безпосередньо від боєприпасів і ще 43 – від їх залишків.

Водночас в HRW визнали, що оприлюднені у звіті дані можуть бути неточними, оскільки деякі жертви від численних випадків використання касетних боєприпасів в Україні у минулому році могли залишитися незафіксовані. Так, в Україні минулого року було зареєстровано понад 50 атак касетними боєприпасами, кількість жертв від яких не була зафіксована, йдеться у зведенні.

Зазначається, що 93% жертв від цих боєприпасів, які вдалося зареєструвати під час збору даних, були цивільними особами. Діти становили 47% загиблих і поранених.

HRW зауважує, що як Росія, так і Україна протягом 2023 року та першої половини 2024 року продовжували використовувати касетні боєприпаси, однак війська РФ застосовували ці боєприпаси по густонаселених міських районах. Систематизовано задокументувати та ідентифікувати подальше використання цієї зброї було неможливо через відсутність доступу до місць обстрілів.