В Украине зафиксировали больше всего в мире жертв от кассетных боеприпасов - HRW

В Украине второй год фиксируют наибольшее в мире количество жертв от кассетных боеприпасов. Об этом говорится в отчете правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), сообщает Укринформ.

Авторы отчета отмечают, что за 2023 год в девяти странах мира было зафиксировано 219 погибших от кассетных боеприпасов или их остатков. Второй год подряд наибольшее количество жертв от использования этих боеприпасов по всему миру приходится на Украину.

Согласно собранным HRW данным, с начала полномасштабной российской агрессии в Украине было зафиксировано 1023 жертвы от кассетных боеприпасов, в частности, 980 погибших непосредственно от боеприпасов и еще 43 – от их остатков.

В то же время, в HRW признали, что обнародованные в отчете данные могут быть неточными, поскольку некоторые жертвы от многочисленных случаев использования кассетных боеприпасов в Украине в прошлом году могли остаться незафиксированными. Так, в Украине в прошлом году было зарегистрировано более 50 атак кассетными боеприпасами, количество жертв от которых не было зафиксировано, говорится в строительстве.

Отмечается, что 93% жертв этих боеприпасов, которые удалось зарегистрировать во время сбора данных, были гражданскими лицами. Дети составили 47% погибших и раненых.

HRW отмечает, что как Россия, так и Украина в течение 2023 и первой половины 2024 продолжали использовать кассетные боеприпасы, однако войска РФ применяли эти боеприпасы по густонаселенным городским районам. Систематизировано задокументировать и идентифицировать дальнейшее использование этого оружия было невозможно из-за отсутствия доступа к местам обстрелов.