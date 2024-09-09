Швейцарія попри нейтралітет бере участь у навчаннях із країною НАТО

З 9 по 20 вересня військово-повітряні сили нейтральної Швейцарії та Італії проводять спільні навчання на авіабазі в італійському муніципалітеті Істрана.﻿﻿ З посиланням на пресслужбу швейцарського уряду, повідомляє Європейська правда.

У навчаннях беруть участь винищувачі F/A-18 швейцарських Військово-повітряних сил та літаки Eurofighter і F-35 авіації Італії.

Метою навчань є посилення обороноздатності швейцарських Збройних сил за допомогою міжнародної співпраці. Вони також покликані допомогти швейцарським пілотам, які не можуть завершити навчання на батьківщині.

Навчання ґрунтуються на угоді 2004 року між Швейцарією і Італією про організацію спільних заходів в рамках військової підготовки і навчання їхніх збройних сил.