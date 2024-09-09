Швейцария, несмотря на нейтралитет, участвует в учениях со страной НАТО
С 9 по 20 сентября военно-воздушные силы нейтральной Швейцарии и Италии проводят совместные учения на авиабазе в итальянском муниципалитете Истрана. Со ссылкой на пресс-службу швейцарского правительства, сообщает Европейская правда.
В учениях принимают участие истребители F/A-18 швейцарских Военно-воздушных сил и самолеты Eurofighter и F-35 авиации Италии.
Целью учений является усиление обороноспособности швейцарских Вооруженных сил с помощью международного сотрудничества. Они также призваны помочь швейцарским пилотам, которые не могут завершить обучение на родине.
Учения основываются на соглашении 2004 года между Швейцарией и Италией об организации совместных мероприятий в рамках военной подготовки и обучения их вооруженных сил.
"Это первые учения такого рода, которые имеют целью оценить и развить собственные возможности по сравнению с итальянскими, а также улучшить оперативную совместимость", – отмечает Федеральный совет Швейцарии.