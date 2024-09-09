Мінприроди зафіксувало просування забруднення у річці Десна нижче Чернігова

Накопичене забруднення у річці Десна, де були зафіксовані численні випадки мору риби, просунулося нижче Чернігова.﻿﻿ З посиланням на пресслужбу Міністерства захисту довкіллю та природних ресурсів, повідомляє Новое время.

«Забруднення у річці Десна накопичилось в межах міста Чернігів в місці зруйнованого автомобільного мосту. За оперативною інформацією забруднення просунулось нижче міста Чернігів до Количівки (180 км), однак інтенсивний запах та випадки мору риби тут нечисленні» , — повідомляє міністерство.

Влада розглядає можливість встановлення додаткових аераторних установок для насичення киснем річки вниз за течією.

Міністерство зазначає, що причинами накопичення забруднення в межах зруйнованого автомобільного мосту були природні особливості рельєфу дна річки та характер течії.

«Проведені нами заходи перешкоджають просуванню забруднення вниз по течії, але наразі цього ще недостатньо, щоб зупинити мор риби у місці концентрації забруднення» , — додають у Міндовкілля.

Зазначається, що зараз фіксують випадки мору риби у місті Чернігів, селах Макошино, Ушня, Боромики, Вознесенське та Салтикова Дівиця. За їхніми даними, станом на сьогодні на території Чернігівської області зібрано орієнтовно 17,5 тонн загиблої риби.