Минприроды зафиксировало продвижение загрязнения в реке Десна ниже Чернигова

Накопленное загрязнение в реке Десна, где были зафиксированы многочисленные случаи мора рыбы, продвинулось ниже Чернигова. Со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, сообщает Новое время.

«Загрязнение в реке Десна накопилось в пределах города Чернигов в месте разрушенного автомобильного моста. По оперативной информации загрязнение продвинулось ниже города Чернигов до Количевки (180 км), однако интенсивный запах и случаи мора рыбы здесь немногочисленны» , — сообщает министерство.

Власти рассматривают возможность установки дополнительных аэраторных установок для насыщения кислородом реки вниз по течению.

Министерство отмечает, что причинами накопления загрязнения в пределах разрушенного автомобильного моста были природные особенности рельефа дна реки и характер течения.

«Проведенные нами мероприятия препятствуют продвижению загрязнения вниз по течению, но пока этого еще недостаточно, чтобы остановить мор рыбы в месте концентрации загрязнения» , — добавляют в Минприроды.

Отмечается, что сейчас фиксируют случаи мора рыбы в городе Чернигов, селах Макошино, Ушня, Боромики, Вознесенское и Салтыкова Девица. По их данным, на сегодня на территории Черниговской области собрано ориентировочно 17,5 тонн погибшей рыбы.



