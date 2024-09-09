З Покровського району за тиждень евакуювали майже сто людей

За тиждень було евакуйовано 92 людини з Покровського району Донецької області.﻿ З посиланням на пресслужбу ДСНС, повідомляє Новое время.

«92 людини, зокрема 10 дітей та одну маломобільну особу, протягом тижня евакуювали з прифронтових населених пунктів Покровського району рятувальники Донбасу» , — йдеться в повідомленні.

Рятувальники також допомогли 305 людям, серед яких — 49 дітей і 43 маломобільні людини.

ДСНС наголошує, що залишитися на території Донецької області стає небезпечніше, і закликали українців евакуюватися.