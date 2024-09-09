Из Покровского района за неделю эвакуировали почти сто человек

За неделю было эвакуировано 92 человека из Покровского района Донецкой области. Со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, сообщает Новое время.

«92 человека, в том числе 10 детей и одно маломобильное лицо, в течение недели эвакуировали из прифронтовых населенных пунктов Покровского района спасатели Донбасса» , — говорится в сообщении.

Спасатели также помогли 305 людям, среди которых — 49 детей и 43 маломобильных человека.

ГСЧС подчеркивает, что остаться на территории Донецкой области становится опаснее и призвали украинцев эвакуироваться.



