Зеленський озвучив дату проведення "Кримської платформи"

Проведення саміту «Кримської платформи» заплановане на 11 вересня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у щоденному відеозверненні, повідомляє Радіо Свобода.

«Провів нараду із нашими міжнародниками. Готуємо саміт «Кримської платформи» на 11 вересня» , – повідомив Зеленський.

Він додав, що команда його дружини Олени готує «Саміт перших леді та джентльменів», який також відбудеться цього тижня.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода