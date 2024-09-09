Зеленський озвучив дату проведення "Кримської платформи"
Проведення саміту «Кримської платформи» заплановане на 11 вересня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у щоденному відеозверненні, повідомляє Радіо Свобода.
«Провів нараду із нашими міжнародниками. Готуємо саміт «Кримської платформи» на 11 вересня», – повідомив Зеленський.
Він додав, що команда його дружини Олени готує «Саміт перших леді та джентльменів», який також відбудеться цього тижня.
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