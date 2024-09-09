Зеленский озвучил дату проведения "Крымской платформы"

Проведение саммита "Крымской платформы" запланировано на 11 сентября. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном видеообращении, сообщает Радио Свобода.

«Провел совещание с нашими международниками. Готовим саммит «Крымской платформы» на 11 сентября» , – сообщил Зеленский.

Он добавил, что команда его жены Елены готовит «Саммит первых леди и джентльменов», который также состоится на этой неделе.

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