Зеленский озвучил дату проведения "Крымской платформы"
Проведение саммита "Крымской платформы" запланировано на 11 сентября. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном видеообращении, сообщает Радио Свобода.
«Провел совещание с нашими международниками. Готовим саммит «Крымской платформы» на 11 сентября» , – сообщил Зеленский.
Он добавил, что команда его жены Елены готовит «Саммит первых леди и джентльменов», который также состоится на этой неделе.
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