США пригрозили Ірану серйозними заходами у разі постачання ракет Росії

Сполучені Штати Америки та їхні партнери готові вжити серйозних заходів щодо Ірану через можливе постачання Росії балістичних ракет малого радіусу дії, заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель. З посиланням на його брифінг, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Ми надзвичайно стурбовані цією інформацією. Ми ясно дали зрозуміти з нашими партнерами по G7, що готові до дій, які можуть призвести до серйозних наслідків" , - сказав Патель, коментуючи інформацію про постачання Іраном ракет Росії.

При цьому він не уточнив, про які саме заходи йдеться.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило, що Росія отримала від Ірану балістичні ракети малого радіуса дії.

Іран в ООН заперечив передачу ракет Росії. Однак пізніше іранський депутат Ахмад Бахшаєш Ардестані підтвердив, що Тегеран передав Росії ракети. Він зазначив, що це була частина бартеру. Інша частина угоди - постачання дронів.

Сьогодні у ЄС повідомили, що отримали розвіддані, які підтверджують постачання Іраном балістичних ракет до Росії.