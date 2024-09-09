США пригрозили Ирану серьезными мерами в случае поставки ракет России

Соединенные Штаты Америки и их партнеры готовы принять серьезные меры в отношении Ирана из-за возможной поставки России баллистических ракет малого радиуса действия, заявил заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель. Со ссылкой на его брифинг, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Мы очень обеспокоены этой информацией. Мы ясно дали понять с нашими партнерами по G7, что готовы к действиям, которые могут привести к серьезным последствиям" , - сказал Патель, комментируя информацию о поставке Ираном ракет России.

При этом он не уточнил, о каких именно мерах идет речь.

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что Россия получила от Ирана баллистические ракеты малого радиуса действия.

Иран в ООН опроверг передачу ракет России. Однако позже иранский депутат Ахмад Бахшаешь Ардестани подтвердил, что Тегеран передал России ракеты. Он отметил, что это была часть бартера. Другая часть сделки - поставка дронов.

Сегодня в ЕС сообщили, что получили разведданные, подтверждающие поставку Ираном баллистических ракет в Россию.