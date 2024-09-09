За рік в армії РФ зросла вшестеро кількість контрактників – росЗМІ

За рік кількість осіб, які підписують контракти на службу в російській армії, зросла більш ніж ушестеро. З посиланням на «Важные истории», повідомляє Радіо Свобода.

Як стверджує видання «Важные истории», ґрунтуючись на даних про витрати федерального бюджету.

Згідно з цими даними, якщо за перше півріччя 2023 року одноразову виплату за підписання контракту отримали 26 тисяч 700 осіб, то за цей же період 2024-го – 166 тисяч.

Зазначається, що різке зростання числа контрактників пов’язане зі збільшенням виплат після укладення контракту.

У Москві розмір одноразової винагороди для тих, хто підписав договір із міністерством оборони, сягнув 1,9 мільйона рублів, у Московській області – 1,7 мільйона, в Ростовській області – 1,2 мільйона, у Башкортостані та Дагестані – 0,5 мільйона.

Лише з квітня до червня служити до російської армії за контрактом вирушили майже 93 тисячі осіб.

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