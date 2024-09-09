За год в армии РФ выросло в шесть раз количество контрактников - росСМИ

За год количество лиц, подписывающих контракты на службу в российской армии, возросло более чем в шесть раз. Со ссылкой на "Важные истории", сообщает Радио Свобода.

Как утверждает издание «Важные истории», основываясь на данных о расходах федерального бюджета.

Согласно этим данным, если за первое полугодие 2023 года единовременную выплату за подписание контракта получили 26 тысяч 700 человек, то за этот же период 2024-го – 166 тысяч.

Отмечается, что резкий рост числа контрактников связан с увеличением выплат после заключения контракта.

В Москве размер единовременного вознаграждения для подписавших договор с министерством обороны достиг 1,9 миллиона рублей, в Московской области – 1,7 миллиона, в Ростовской области – 1,2 миллиона, в Башкортостане и Дагестане – 0,5 миллиона.

Только с апреля по июнь служить в российскую армию по контракту отправились почти 93 тысячи человек.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода