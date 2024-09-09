"Датагруп-Volia" та lifecell купив французький мільярдер Ксав'є Ньєль

Інвестиційна компанія NJJ Holding французького мільярдера Ксавʼє Ньєля закрила транзакцію із купівлі українського оператора lifecell та провайдера фіксованого інтернету "Датагруп-Volia". Про це йдеться у пресрелізі Horizon Capital, повідомляє Економічна правда.

"Я радий оголосити про завершення цієї знакової французької інвестиції в телекомунікаційний сектор України, яка, на нашу думку, принесе значні та відчутні переваги для клієнтів, ринку та країни загалом" , - заявив Ксавʼє Ньєль.

Створення обʼєднаної телекомунікаційної платформи буде наступним кроком для партнерів в цій угоді.

"NJJ, Horizon Capital під керівництвом Олени Кошарної, та Михайло Шелемба, гендиректором "Датагруп-Volia", об'єднають "Датагруп-Volia" і lifecell для створення конвергентної телекомунікаційної платформи" , - йдеться у релізі.

Важливим етапом для об'єднаної платформи є підписання документів і надання спільного фінансового пакету в 435 млн доларів від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародної фінансової корпорації (IFC).