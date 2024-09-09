"Датагруп-Volia" и lifecell купил французский миллиардер Ксавье Ньель

Инвестиционная компания NJJ Holding французского миллиардера Ксавье Ньеля закрыла транзакцию по покупке украинского оператора lifecell и провайдера фиксированного интернета "Датагруп-Volia".﻿ Об этом говорится в пресс-релизе Horizon Capital, сообщает Экономическая правда.

"Я рад объявить о завершении этой знаковой французской инвестиции в телекоммуникационный сектор Украины, которая, по нашему мнению, принесет значительные и ощутимые преимущества для клиентов, рынка и страны в целом" , - заявил Ксавье Ньель.

Создание объединенной телекоммуникационной платформы будет следующим шагом для партнеров в этом соглашении.

"NJJ, Horizon Capital под руководством Елены Кошарной, и Михаил Шелемба, гендиректором "Датагруп-Volia", объединят "Датагруп-Volia" и lifecell для создания конвергентной телекоммуникационной платформы" , - говорится в релизе.

Важным этапом для объединенной платформы является подписание документов и предоставление совместного финансового пакета в 435 млн долларов от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорации (IFC).