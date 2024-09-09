Генасамблея ООН визнала, що не може примусити РФ дотримуватися Статуту Організації

Генеральна Асамблея ООН не має важелів, щоб примусити Росію до виконання нею Статуту організації та вимог міжнародного права, але закликає РФ дотримуватися їх. Про це на пресконференції заявив голова Генасамблеї ООН Денніс Френсіс, повідомляє Укрінформ.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи Генасамблея зробила все від неї залежне, аби змусити Росію припинити війну й дотримуватися Статуту ООН і міжнародного права, Френсіс зазначив, що ГА не має можливості примушувати країни виконувати свої зобов’язання.

«Ми діємо за переконанням, заснованим на наших цінностях і принципах, і сподіваємося, що всі держави-члени Організації Об'єднаних Націй дотримуватимуться зобов'язань, які вони взяли на себе при вступі в ООН, одним з яких, звичайно, є повага до територіальної цілісності інших держав» , - сказав він.

За його словами, в ООН і надалі сподіваються й очікують, «що росіяни виконають свої зобов'язання».

«Але я не думаю, що в нас є можливості й повноваження, аби примусити росіян до цього» , - додав Френсіс.

Кожна держава ухвалює власні рішення, підкреслив він та висловив сподівання на якнайшвидше закінчення війни, однак зауважив, що поки що цього не сталося.

Френсіс нагадав, що Генеральна Асамблея ухвалила «низку рішучих резолюцій, які закликають Російську Федерацію поважати закон і негайно вивести свої війська» з території України.

«Я пам'ятаю, що сам вставив у резолюцію слово «негайно», - додав він.

«Це (російська агресія, - ред.) є фундаментальним і кричущим порушенням міжнародного права, з яким ми не можемо миритися» , - наголосив Френсіс.

За словами голови ГА, росіяни створили «поганий прецедент, якщо інші країни вирішать наслідувати їхній приклад».