Генассамблея ООН признала, что не может заставить РФ соблюдать Устав Организации

Генеральная Ассамблея ООН не имеет рычагов, чтобы принудить Россию к выполнению ею Устава организации и требований международного права, но призывает РФ соблюдать их. Об этом на пресс-конференции заявил глава Генассамблеи ООН Деннис Фрэнсис, сообщает Укринформ.

Отвечая на вопрос журналиста, сделала ли Генассамблея все от нее зависящее, чтобы заставить Россию прекратить войну и соблюдать Устав ООН и международное право, Фрэнсис отметил, что ГА не имеет возможности принуждать страны выполнять свои обязательства.

«Мы действуем по убеждению, основанному на наших ценностях и принципах, и надеемся, что все государства-члены Организации Объединенных Наций будут придерживаться обязательств, которые они взяли на себя при вступлении в ООН, одним из которых, конечно, является уважение к территориальной целостности других государств» , - сказал он.

По его словам, в ООН и дальше надеются и ожидают, «что россияне выполнят свои обязательства».

«Но я не думаю, что у нас есть возможности и полномочия, чтобы принудить россиян к этому» , - добавил Фрэнсис.

Каждое государство принимает собственные решения, подчеркнул он и выразил надежду на скорейшее окончание войны, однако отметил, что пока этого не произошло.

Фрэнсис напомнил, что Генеральная Ассамблея приняла «ряд решительных резолюций, призывающих Российскую Федерацию уважать закон и немедленно вывести свои войска» с территории Украины.

«Я помню, что сам вставил в резолюцию слово «немедленно» , – добавил он.

«Это (российская агрессия, - ред.) является фундаментальным и вопиющим нарушением международного права, с которым мы не можем мириться» , - подчеркнул Фрэнсис.

По словам главы ГА, россияне создали «плохой прецедент, если другие страны решат последовать их примеру».