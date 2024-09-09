Генштаб: На Курахівському напрямку найбільша кількість зіткнень за добу

З початку доби 9 вересня на фронті зафіксували 147 бойових зіткнень, найгарячіше – на Курахівському на Покровському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00 9 вересня, повідомляє Українська правда.

"Російські загарбники завдали по території України два ракетних удари, застосувавши дві ракети, 71 авіаудар (скинули 91 КАБ), також задіяли 593 дрони-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив 3751 обстріл по позиціях наших військ та населених пунктах" , - йдеться в повідомленні.

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня один раз атакували у районі Вовчанська.

Дев’ять разів ворог штурмував позиції українських військових на Куп’янському напрямку.

На Лиманському напрямку російські загарбники 13 разів намагалися просунутися.

На Сіверському напрямку ворог здійснив 11 атак.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили дві штурмових дії в районі Білої Гори.

На Торецькому напрямку агресори шість разів атакували за підтримки авіації поблизу Торецька і Неліпівки.

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 33.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 46 бойових зіткнень різної інтенсивності.

На Времівському напрямку за сьогодні агресор дев’ять разів штурмував передній край нашої оборони.

Сьогодні на Оріхівському напрямку ворог провів загалом три атаки.

На Придніпровському напрямку дев’ять спроб ворога взяти позиції наших воїнів зазнали невдачі.