Генштаб: На Кураховском направлении наибольшее количество столкновений за сутки

С начала суток 9 сентября на фронте зафиксировали 147 боевых столкновений, горячее всего - на Кураховском и Покровском направлениях.﻿﻿ Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 9 сентября, сообщает Украинская правда.

"Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара, применив две ракеты, 71 авиаудар (сбросили 91 КАБ), также задействовали 593 дроны-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил 3751 обстрел по позициям наших войск и населенных пунктах" , - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня один раз атаковали в районе Волчанска.

Девять раз враг штурмовал позиции украинских военных на Купянском направлении.

На Лиманском направлении российские захватчики 13 раз пытались продвинуться.

На Северском направлении враг совершил 11 атак.

На Краматорском направлении оккупанты совершили два штурмовых действия в районе Белой Горы.

На Торецком направлении агрессоры шесть раз атаковали при поддержке авиации вблизи Торецка и Нелиповки.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 33.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 46 боевых столкновений различной интенсивности.

На Времовском направлении за сегодня агрессор девять раз штурмовал передний край нашей обороны.

Сегодня на Ореховском направлении враг провел всего три атаки.

На Приднепровском направлении девять попыток врага взять позиции наших воинов потерпели неудачу.