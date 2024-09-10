Держдеп: США занепокоєні через передачу РФ іранських балістичних ракет
Сполучені Штати занепокоєні інформацією про ймовірну передачу Росії іранських балістичних ракет. Про це заявив заступник речника Державного департаменту Ведант Пател, повідомляє Українська правда.
За його словами, будь-яка передача іранських балістичних ракет Росії означатиме серйозну ескалацію підтримки Іраном агресії Росії проти України.
Попри це політика США щодо ударів вглиб території Росії із застосуванням американської зброї залишається незмінною.
Нагадаємо:
- Західні ЗМІ протягом п’ятниці-суботи повідомили, що Іран уже передав Росії балістичні ракети малої дальності. Деякі джерела говорили про понад 200 ракет.
- У Раді нацбезпеки Білого дому заявили, що якщо Іран передав чи передасть Росії балістичні ракети, це буде "драматичною ескалацією".
- У неділю член комітету з питань національної безпеки і зовнішньої політики парламенту Ірану Ахмад Бахшаєш Ардестані визнав, що Росії відправили іранські балістичні ракети, яких вона потребує для обстрілів України.