Держдеп: США занепокоєні через передачу РФ іранських балістичних ракет

Сполучені Штати занепокоєні інформацією про ймовірну передачу Росії іранських балістичних ракет.﻿﻿ Про це заявив заступник речника Державного департаменту Ведант Пател, повідомляє Українська правда.

За його словами, будь-яка передача іранських балістичних ракет Росії означатиме серйозну ескалацію підтримки Іраном агресії Росії проти України.

Попри це політика США щодо ударів вглиб території Росії із застосуванням американської зброї залишається незмінною.

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