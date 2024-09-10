Госдеп: США обеспокоены из-за передачи РФ иранских баллистических ракет в РФ

Соединенные Штаты обеспокоены информацией о возможной передаче России иранских баллистических ракет.﻿﻿ Об этом заявил заместитель спикера Государственного департамента Ведант Пател, сообщает Украинская правда.

По его словам, любая передача иранских баллистических ракет России будет означать серьезную эскалацию поддержки Ираном агрессии России против Украины.

Несмотря на это политика США относительно ударов вглубь территории России с применением американского оружия остается неизменной.

Напомним: