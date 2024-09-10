Госдеп: США обеспокоены из-за передачи РФ иранских баллистических ракет в РФ
Соединенные Штаты обеспокоены информацией о возможной передаче России иранских баллистических ракет. Об этом заявил заместитель спикера Государственного департамента Ведант Пател, сообщает Украинская правда.
По его словам, любая передача иранских баллистических ракет России будет означать серьезную эскалацию поддержки Ираном агрессии России против Украины.
Несмотря на это политика США относительно ударов вглубь территории России с применением американского оружия остается неизменной.
Напомним:
- Западные СМИ в течение пятницы-субботы сообщили, что Иран уже передал России баллистические ракеты малой дальности. Некоторые источники говорили о более 200 ракетах.
- В Совете нацбезопасности Белого дома заявили, что если Иран передал или передаст России баллистические ракеты, это будет "драматической эскалацией".
- В воскресенье член комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани признал, что России отправили иранские баллистические ракеты, в которых она нуждается для обстрелов Украины.