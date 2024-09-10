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Курс валют НБУ на 10 вересня

Курс валют НБУ на 10 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 10 вересня 2024 року

Курс долара порівняно з 9 вересня досяг рівня 41.0948 за 1 долар.

Євро подешевшав на 17 коп. до 45.3830 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 27 коп. до 53.7767 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до рівня 48.3867 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 4 коп. до 10.6092 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.094 800 +0.078
EUR Євро 45,383 000 --0.1744
GBP Фунт стерлінгів 53.776 700 --0.267
CHF Швейцарський франк 48.386 700 --0.2633
PLN Польський злотий 10.609 200 --0.0382

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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