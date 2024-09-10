Курс валют НБУ на 10 вересня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 10 вересня 2024 року
Курс долара порівняно з 9 вересня досяг рівня 41.0948 за 1 долар.
Євро подешевшав на 17 коп. до 45.3830 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 27 коп. до 53.7767 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився до рівня 48.3867 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився на 4 коп. до 10.6092 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.094 800
|EUR
|Євро
|45,383 000
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.776 700
|CHF
|Швейцарський франк
|48.386 700
|PLN
|Польський злотий
|10.609 200
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.