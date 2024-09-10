Курс валют НБУ на 10 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 10 вересня 2024 року

Курс долара порівняно з 9 вересня досяг рівня 41.0948 за 1 долар.

Євро подешевшав на 17 коп. до 45.3830 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 27 коп. до 53.7767 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до рівня 48.3867 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 4 коп. до 10.6092 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.094 800 EUR Євро 45,383 000 GBP Фунт стерлінгів 53.776 700 CHF Швейцарський франк 48.386 700 PLN Польський злотий 10.609 200

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.