Курс валют НБУ на 10 сентября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 10 сентября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 9 сентября, достиг уровня 41.0948 за 1 доллар.
Евро подешевел на 17 коп до 45.3830 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 27 коп до 53.7767 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка понизился до уровня 48.3867 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился на 4 коп до 10.6092 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.094800
|EUR
|Евро
|45.383000
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.776700
|CHF
|Швейцарский франк
|48.386700
|PLN
|Польский злотый
|10.609200
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.