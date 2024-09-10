Курс валют НБУ на 10 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 10 сентября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 9 сентября, достиг уровня 41.0948 за 1 доллар.

Евро подешевел на 17 коп до 45.3830 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 27 коп до 53.7767 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка понизился до уровня 48.3867 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 4 коп до 10.6092 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.094 800 EUR Евро 45.383 000 GBP Фунт стерлингов 53.776 700 CHF Швейцарский франк 48.386 700 PLN Польский злотый 10.609 200

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.