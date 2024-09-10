Уночі росіяни вдарили по Україні "Шахедами" та ракетами: як відпрацювала ППО

У ніч на 10 вересня російські війська завдали ударів по Україні ракетами та безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили 38 "Шахедів".

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом росіяни застосували балістичну ракету "Іскандер-М" з окупованого Криму, протирадіолокаційну ракету Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря та 46 ударних БпЛА типу Shahed (райони пусків: Курськ, Єйськ – РФ).

"В результаті протиповітряного бою збито 38 ударних БпЛА. Крім того, три безпілотники вийшли з підконтрольного повітряного простору України, один – у напрямку Росії, два – в напрямку окупованої Луганщини. Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ)", – йдеться в повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Полтавській областях.

До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України.