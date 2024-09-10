Уночі росіяни вдарили по Україні "Шахедами" та ракетами: як відпрацювала ППО
У ніч на 10 вересня російські війська завдали ударів по Україні ракетами та безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили 38 "Шахедів".
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Загалом росіяни застосували балістичну ракету "Іскандер-М" з окупованого Криму, протирадіолокаційну ракету Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря та 46 ударних БпЛА типу Shahed (райони пусків: Курськ, Єйськ – РФ).
"В результаті протиповітряного бою збито 38 ударних БпЛА. Крім того, три безпілотники вийшли з підконтрольного повітряного простору України, один – у напрямку Росії, два – в напрямку окупованої Луганщини. Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ)", – йдеться в повідомленні.
Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Полтавській областях.
До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України.