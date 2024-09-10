Ночью россияне ударили по Украине "Шахедами" и ракетами: как отработала ПВО

В ночь на 10 сентября российские войска нанесли удары по Украине ракетами и беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили 38 "Шахедов".

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В целом россияне применили баллистическую ракету "Искандер-М" из оккупированного Крыма, противорадиолокационную ракету Х-31П с воздушного пространства над акваторией Черного моря и 46 ударных БПЛА типа Shahed (районы пусков: Курск, Ейск - РФ).

"В результате противовоздушного боя сбито 38 ударных БпЛА. Кроме того, три беспилотника вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, один – в направлении России, два – в направлении оккупированной Луганщины. Еще три вражеских БпЛА локационно потеряны на территории Украины (вероятно упали под влиянием средств РЕБ)" , – говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Полтавской областях.

К отражению воздушного нападения противника привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы подразделения РЭБ Сил обороны Украины.