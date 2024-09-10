Нідерланди дозволяють удари своєю зброєю по всій території РФ – Міноборони

Українській армії дозволено завдавати ударів по всій території Росії зброєю, яку їй постачають Нідерланди, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Міністр оборони країни Рубен Брекельманс заявив, що Україна може використовувати зброю Нідерландів на території Росії для захисту відповідно до міжнародного права.

"Україна має право на самооборону. І якщо країну атакують з прикордонних районів або з російських аеродромів, то вона може цілитися у військові об'єкти. Те ж саме стосується ворожих ракет - вони також можуть бути перехоплені нашою зброєю над Росією" , - сказав глава оборонного відомства.

Брекельманс також додав, що "міжнародне право не обмежується відстанню" та що "право на самооборону не припиняється за 100 кілометрів від кордону". "Ми не накладали на Україну жодних обмежень на оперативну відстань", - сказав він.

Міністр уточнив, що дозвіл на удари по Росії також прямо стосується винищувачів F-16, які Нідерланди передадуть Україні.

Крім того, Брекельманс закликав інші західні країни зняти обмеження на використання зброї, яку вони постачають Україні.

Удари по глибокому тилу РФ

За останні кілька місяців, офіційний Київ неодноразово звертався до західних партнерів з проханням дозволити атакувати із західної зброї військові об'єкти й авіабази у глибокому тилу Росії. Такі прохання особливо посилилися після того, як у травні армія РФ почала наступ у Харківській області та посилила обстріли населених пунктів та Харкова ракетами і керованими авіабомбами.

Більшість європейських країн підтримали таке прохання і дозвіл, однак США та Німеччина висловилися проти таких ударів, побоюючись ескалації бойових дій. Зокрема, США дозволили використовувати свої ракети виключно у 100-кілометровій зоні в районі держкордону України з РФ.