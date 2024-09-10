Нидерланды разрешают удары своим оружием по всей территории РФ – Минобороны

Украинской армии разрешено наносить удары по всей территории России оружием, которое ей поставляют Нидерланды, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Министр обороны страны Рубен Брекельманс заявил, что Украина может использовать оружие Нидерландов на территории России для защиты в соответствии с международным правом.

"Украина имеет право на самооборону. И если страну атакуют из приграничных районов или с российских аэродромов, то она может целиться в военные объекты. То же самое касается вражеских ракет - они также могут быть перехвачены нашим оружием над Россией" , - сказал глава оборонного ведомства.

Брекельманс также добавил, что "международное право не ограничивается расстоянием" и что "право на самооборону не прекращается за 100 километров от границы". "Мы не накладывали на Украину никаких ограничений на оперативное расстояние", - сказал он.

Министр уточнил, что разрешение на удары по России также прямо касается истребителей F-16, которые Нидерланды передадут Украине.

Кроме того, Брекельманс призвал другие западные страны снять ограничения на использование оружия, которое они поставляют Украине.

Удары по глубокому тылу РФ

За последние несколько месяцев, официальный Киев неоднократно обращался к западным партнерам с просьбой разрешить атаковать из западного оружия военные объекты и авиабазы в глубоком тылу России. Такие просьбы особенно усилились после того, как в мае армия РФ начала наступление в Харьковской области и усилила обстрелы области и Харькова ракетами и управляемыми авиабомбами.

Большинство европейских стран поддержали такую просьбу и разрешение, однако США и Германия высказались против таких ударов, опасаясь эскалации боевых действий. В частности, США разрешили использовать свои ракеты исключительно в 100-километровой зоне в районе границы Украины с РФ.