На фронті найбільше боїв на Курахівському та Покровському напрямках – Генштаб

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень. Найбільше боїв відбулося на Курахівському та Покровському напрямках – ЗСУ відбили 46 та 41 атаку відповідно.

Про це йдеться﻿ у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 8:00 10 вересня.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет, а також 97 авіаударів, зокрема, скинув 130 КАБ. Крім цього, здійснив 4916 обстрілів, з них 195 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Павлівка, Білопілля, Годунівка, Куп’янськ, Загризове, Пустогород, Галаганівка, Харків, Білокриничне, Твердохлібове, Щурове, Стельмахівка, Курилівка, Краматорськ, Предтечине, Диліївка, Торецьк, Пантелеймонівка, Олександропіль, Селидове, Курахівка, Трудове, Водяне, Вугледар, Катеринівка, Богоявленка, Новоукраїнка, Оріхів, Степногірськ, Лук’янівське, Новоандріївка, Кам’янське, Новоданилівка, Лугівське та Білогір’я.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 13 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, а також уразили п’ять артилерійських систем.

На Харківському напрямку відбулося дві ворожих атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Глибоке.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Стельмахівки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутись уперед неподалік восьми різних населених пунктів. Акцент робив біля Невського, Новосадового, Торського, Григорівки та Макіївки.

На Сіверському напрямку українські захисники також відбивали 14 штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Спірного та Званівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували двічі, у районі Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив дев’ять атак неподалік Неліпівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову і наступальну дію агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Новотроїцьке, Гродівка, Новогродівка, Селидове та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Михайлівки та Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 46 атак. Основні зусилля ворог прикладав у районах Українська, Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки – де відбулось шість, сім, 15 та 12 боєзіткнень відповідно.

На Времівському напрямку противник здійснив дев’ять штурмів наших позицій неподалік Золотої Ниви, Шахтарського і Вугледара. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Оріхівському напрямку окупанти намагалися вибити підрозділи Сил оборони з позицій в районах Малої Токмачки і Малих Щербаків - загалом провели три атаки. Для авіаударів терористи використали близько десятка керованих авіабомб і до сотні НАРів.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції дев’ять разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.