На фронте больше всего боев на Кураховском и Покровском направлениях – Генштаб

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений. Больше всего боев произошло на Кураховском и Покровском направлениях – ВСУ отбили 46 и 41 атаку соответственно.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 10 сентября.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением четырех ракет, а также 97 авиаударов, в том числе сбросил 130 УАБ. Кроме этого, совершил 4916 обстрелов, из них 195 – из реактивных систем залпового огня.

Агресор наносил авиаударов, в частности в районах населенных пунктов Павловка, Белополье, Годуновка, Купянск, Загрызовое, Пустогород, Галагановка, Харьков, Белокриническое, Твердохлебовое, Щурово, Стельмаховка, Куриловка, Краматорск, Предтечино, Дилеевка, Торецк, Пантелеймоновка, Александрополь, Селидово Кураховка, Трудовое, Водяное, Угледар, Екатериновка, Богоявленка, Новоукраинка, Орехов, Степногорск, Лукьяновское, Новоандреевка, Каменское, Новоданиловка, Луговское и Белогорье.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пять артиллерийских систем.

На Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.

На Купянском направлении за сутки произошло 12 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Стельмаховки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед около восьми разных населенных пунктов. Акцент делал возле Невского, Новосадового, Торского, Григорьевки и Макеевки.

На Северском направлении украинские защитники также отражали 14 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спорного и Звановки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали дважды, в районе Белой Горы.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил девять атак неподалеку от Нелиповки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Новотроицкое, Гродовка, Новогродовка, Селидово и Михайловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Михайловки и Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 46 атак. Основные усилия враг прикладывал в районах Украинской, Красногоровки, Константиновки и Георгиевки – где произошло шесть, семь, 15 и 12 боеприкосновений соответственно.

На Времивском направлении противник совершил девять штурмов наших позиций недалеко от Золотой Нивы, Шахтерского и Угледара. Активно задействовал для ударов по направлению штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении оккупанты пытались выбить подразделения Сил обороны с позиций в районах Малой Токмачки и Малых Щербаков – всего провели три атаки. Для авиаударов террористы использовали около десятка управляемых авиабомб и до сотни НАРов.

В Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции девять раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.