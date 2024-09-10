Сибіга провів перші розмови з колегами з Норвегії та Бельгії

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який заступив на посаду минулого тижня, провів перші телефонні розмови з колегами з Норвегії та Бельгії, повідомляє Європейська правда.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

Сибіга провів розмови з очільником МЗС Норвегії Еспеном Бартом Ейде, а також бельгійською міністеркою закордонних справ Аджею Лябіб.

Щодо першої розмови він зазначив, що вони з Ейде говорили про наступні кроки у "нашому чудовому двосторонньому діалозі" та способи посилити довгострокову допомогу і розширити оборонну співпрацю між Україною та Норвегією.

У розмові з Лябіб міністр подякував Бельгії за "всю підтримку, військову допомогу, рішення прискорити надання F-16 та видатний прогрес у наближенні України до вступу в ЄС під час бельгійського головування".



Як відомо, обидві країни залучені до надання Україні західних винищувачів F-16, а Норвегія є співлідеркою "морської коаліції" у рамках формату "Рамштайн".

Нагадаємо, у перші дні після призначення Сибіга провів розмови з низкою інших іноземних колег.

Також Андрій Сибіга оголосив про перші кадрові зміни – звільнення з посади заступниці Ірини Боровець, а також відкликання тимчасового повіреного України у Грузії.