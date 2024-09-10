Сибига провел первые разговоры с коллегами из Норвегии и Бельгии

Министр иностранных дел Андрей Сибига, который заступил на должность на прошлой неделе, провел первые телефонные разговоры с коллегами из Норвегии и Бельгии, сообщает Европейская правда.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Сибига провел разговоры с главой МИД Норвегии Эспеном Бартом Эйде, а также бельгийским министром иностранных дел Аджой Лябиб.

Относительно первого разговора он отметил, что они с Эйде говорили о следующих шагах в "нашем замечательном двустороннем диалоге" и способах усилить долгосрочную помощь и расширить оборонное сотрудничество между Украиной и Норвегией.

В разговоре с Лябиб министр поблагодарил Бельгию за "всю поддержку, военную помощь, решение ускорить предоставление F-16 и выдающийся прогресс в приближении Украины к вступлению в ЕС во время бельгийского председательства".

Как известно, обе страны вовлечены в предоставление Украине западных истребителей F-16, Норвегия является солидером "морской коалиции" в рамках формата "Рамштайн".

Напомним, в первые дни после назначения Сибига провел разговоры с рядом других иностранных коллег.

Также Андрей Сибига объявил о первых кадровых изменениях – увольнение с должности заместителя Ирины Боровец, а также отзыв временного поверенного Украины в Грузии.