Гарріс вважає, що Трамп буде брехати на дебатах

Віцепрезидентка США Камала Гарріс напередодні перших за своєї участі дебатів із кандидатом у президенти від Республіканської партії Дональдом Трампом заявила, що той "буде брехати". Про це вона заявила в інтерв’ю подкасту The Rickey Smiley Morning Show, повідомляє Європейська правда.

На думку віцепрезидентки, Трамп завжди використовує "заїжджену пластинку", натякаючи на його особисті нападки на опонентів.

"Для нього немає межі в тому, як низько він може впасти. І ми повинні бути готові до цього. Ми повинні бути готові до того, що він не завдає собі клопоту казати правду. Ми маємо готуватись до того, що він говоритиме багато неправди" , – додала вона.

Гарріс також вважає, що під час дебатів Трамп покаже: він змагається не за інтереси американців, а за свої власні.

"Я думаю, що він буде брехати. Він має оцю тактику, яку використовував у минулому, нападаючи на Обаму, Гілларі Клінтоні. Тож маємо очікувати, що це все проявиться (на дебатах. – Ред.)" , – підсумувала віцепрезидентка.

Президентські дебати між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом відбудуться на телеканалі ABC News у вівторок, 10 вересня. Правила дебатів будуть схожі на ті, що застосовувались під час червневих дебатів між Байденом і Трампом, організованих CNN.

Зокрема, дебати кандидатів не передбачатимуть присутності глядачів і триватимуть 90 хвилин з двома рекламними паузами, а мікрофони будуть увімкнені лише для кандидата, чия черга говорити. Лише модераторам буде дозволено ставити запитання.