Харрис считает, что Трамп будет врать на дебатах

Вице-президент США Камала Харрис накануне первых при ее участии дебатов с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом заявила, что тот "будет врать". Об этом она заявила в интервью подкасту The Rickey Smiley Morning Show, сообщает Европейская правда.

По мнению вице-президента, Трамп всегда использует "заезженную пластинку", намекая на его личные нападки на оппонентов.

"Для него нет предела в том, как низко он может упасть. И мы должны быть готовы к этому. Мы должны быть готовы к тому, что он не утруждает себя говорить правду. Мы должны готовиться к тому, что он будет говорить много неправды" , – добавила она.

Харрис также считает, что во время дебатов Трамп покажет: он борется не за интересы американцев, а за свои собственные.

"Я думаю, что он будет врать. Он имеет эту тактику, которую использовал в прошлом, нападая на Обаму, Хиллари Клинтони. Поэтому должны ожидать, что это все проявится (на дебатах. – Ред.)" , – подытожила вице-президент.

Президентские дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом состоятся на телеканале ABC News во вторник, 10 сентября. Правила дебатов будут похожи на те, что применялись во время июньских дебатов между Байденом и Трампом, организованных CNN.

В частности, дебаты кандидатов не будут предусматривать присутствия зрителей и продлятся 90 минут с двумя рекламными паузами, а микрофоны будут включены только для кандидата, чья очередь говорить. Только модераторам будет разрешено задавать вопросы.