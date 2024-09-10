"Шахеди" атакували Черкаську область: є влучання та постраждалі

У результаті російської дронової атаки є влучання на Черкащині – зокрема, пошкоджено інфраструктурний об'єкт в Уманському районі, через падіння уламків спалахнула пожежа у Черкаському районі, у Черкасах двоє людей дістали поранення, пошкоджені будинки та інші об’єкти, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова ОВА Ігор Табурець у Telegram.

"Складна ніч для нашої Черкащини. Із численними ворожими атаками. Більшість із них наші оборонці відбили. За попередньою інформацією, загалом знищено 14 БпЛА противника. Однак маємо кілька влучань, а також наслідки через падіння уламків".

За словами голови ОВА, в обласному центрі двоє людей травмовані – їм уже надали необхідну допомогу, пошкоджено кілька будинків і об'єктів приватного бізнесу. Також зафіксували займання сухої рослинності.

"Водночас на Уманщині пошкоджено інфраструктурний об'єкт. А в Черкаському районі через падіння уламків загорілась лісова підстилка. Пожежу теж уже ліквідували. Профільні служби працюють. Остаточні збитки будуть відомі згодом" , – повідомив Табурець.

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