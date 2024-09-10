"Шахеды" атаковали Черкасскую область: есть попадания и пострадавшие
В результате российской дроновой атаки есть попадания в Черкасской области – в частности, "Шахед" повредил инфраструктурный объект в Уманском районе, из-за падения обломков вспыхнул пожар в Черкасском районе, в Черкассах два человека получили ранения, повреждены дома и другие объекты, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец в Telegram.
"Сложная ночь для нашей Черкасской области. С многочисленными вражескими атаками. Большинство из них наши защитники отбили. По предварительной информации, всего уничтожено 14 БпЛА противника. Однако есть несколько попаданий, а также последствия из-за падения обломков".
По словам главы ОВА, в областном центре два человека травмированы – им уже оказали необходимую помощь, повреждены несколько домов и объектов частного бизнеса. Также зафиксировали возгорание сухой растительности.
"В то же время на Уманщине поврежден инфраструктурный объект. А в Черкасском районе из-за падения обломков загорелась лесная подстилка. Пожар тоже уже ликвидировали. Профильные службы работают. Окончательные убытки будут известны позже", – сообщил Табурец.
Предыстория:
- Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью 10 сентября российские оккупанты атаковали Украину двумя ракетами и 46-ю "Шахедами"; 38 вражеских дронов удалось сбить, 3 были локационно потеряны, 2 полетели в направлении оккупированной Луганщины и 1 направился обратно в сторону России.