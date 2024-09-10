РФ прагне збільшити експорту газу, використовуючи підсанкційний СПГ-проєкт

Плани Росії щодо збільшення експорту газу спиратимуться на проєкт з видобутку скрапленого природного газу в Арктиці, який є об'єктом американських санкцій.﻿ Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Москва має намір експортувати 35,2 мільйона тонн переохолодженого палива цього року, згідно з базовим сценарієм нового макроекономічного прогнозу до 2030 року. Це на 1,9 мільйона тонн більше, ніж торік, і еквівалентно приблизно 30 вантажам.

Оскільки два великих російських СПГ-об'єкти вже працюють вище проєктної потужності, принаймні половина цих обсягів має надійти з очолюваного ПАТ "Новатек" "Арктик СПГ-2", який є основним об'єктом енергетичних санкцій США проти Кремля в цьому році.

Вашингтон і його союзники працюють над тим, щоб зменшити майбутні доходи Кремля від експорту енергоносіїв на тлі війни в Україні.

Для досягнення цієї мети США наклали санкції не лише на "Арктик СПГ-2", який запрацював наприкінці 2023 року, а й на пов'язані з ним танкери, що суттєво обмежило пул суден, які є в розпорядженні заводу.

Росія відреагувала на це створенням невеликого тіньового флоту СПГ для доставки нових арктичних вантажів на світовий ринок.

Однак усі судна, які обслуговують завод, поки що не мають льодового класу. Це означає, що вони не зможуть приймати вантажі з-за Полярного кола, коли закінчиться сезон літньої навігації.

Раніше російський завод з експорту скрапленого природного газу (СПГ), що перебуває під санкціями, вперше відправляє партію в Азію.