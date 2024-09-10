РФ стремится увеличить экспорт газа, используя подсанкционный СПГ-проект

Планы России по увеличению экспорта газа будут опираться на проект по добыче сжиженного природного газа в Арктике, который является объектом американских санкций.﻿ Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Москва намерена экспортировать 35,2 миллиона тонн переохлажденного топлива в этом году, согласно базовому сценарию нового макроэкономического прогноза до 2030 года. Это на 1,9 миллиона тонн больше, чем в прошлом году, и эквивалентно примерно 30 грузам.

Поскольку два крупных российских СПГ-объекта уже работают выше проектной мощности, по крайней мере половина этих объемов должна поступить с возглавляемого ПАО "Новатэк" "Арктик СПГ-2", который является основным объектом энергетических санкций США против Кремля в этом году.

Вашингтон и его союзники работают над тем, чтобы уменьшить будущие доходы Кремля от экспорта энергоносителей на фоне войны в Украине.

Для достижения этой цели США наложили санкции не только на "Арктик СПГ-2", который заработал в конце 2023 года, но и на связанные с ним танкеры, что существенно ограничило пул судов, которые есть в распоряжении завода.

Россия отреагировала на это созданием небольшого теневого флота СПГ для доставки новых арктических грузов на мировой рынок.

Однако все суда, которые обслуживают завод, пока не имеют ледового класса. Это означает, что они не смогут принимать грузы из-за Полярного круга, когда закончится сезон летней навигации.

Ранее российский завод по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), находящийся под санкциями, впервые отправляет партию в Азию.