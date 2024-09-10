Сьогодні починає роботу нова сесія Генасамблеї ООН

У вівторок, 10 вересня, у Нью-Йорку розпочинає роботу чергова, 79 сесія Генеральної Асамблеї ООН, у рамках відкриття якої наприкінці місяця відбудуться дебати високого рівня за участю глав держав та урядів, повідомляє Укрінформ.

У вівторок у першій половині дня також відбудеться урочисте закриття нинішньої 78-ї сесії.

Саміт майбутнього, на якому обговорюватимуться проблеми, повʼязані зі зміною клімату, бідністю й нерівністю, конфліктами та глобальною кризою в галузі охорони здоров'я. Результатом саміту стане узгоджений Пакт про майбутнє, спрямований на зміцнення глобального співробітництва та адаптацію до поточних викликів.

24-28 та 30 вересня відбудуться традиційні загальні дебати високого рівня. Тема цьогорічних дебатів - "Нікого не залишити осторонь: спільні дії в ім'я миру, сталого розвитку та людської гідності для нинішнього і майбутніх поколінь".

Під час тижня високого рівня відбудуться наради з проблем підвищення рівня моря, стійкості до протимікробних препаратів, а також з питань боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї.

У роботі Генеральної Асамблеї ООН візьме участь українська делегація. Виступ глави делегації очікується в першій половині дня 25 вересня.