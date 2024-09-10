Сегодня начинает работу новая сессия Генассамблеи ООН

Во вторник, 10 сентября, в Нью-Йорке начинает работу очередная, 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, в рамках открытия которой в конце месяца состоятся дебаты высокого уровня с участием глав государств и правительств, сообщает Укринформ.

Во вторник в первой половине дня состоится торжественное закрытие нынешней 78-й сессии.

Саммит будущего, на котором будут обсуждаться проблемы, связанные с изменением климата, бедностью и неравенством, конфликтами и глобальным кризисом в области здравоохранения. Результатом саммита станет согласованный Пакт о будущем, направленный на укрепление глобального сотрудничества и адаптацию к текущим вызовам.

24-28 и 30 сентября состоятся традиционные всеобщие дебаты высокого уровня. Тема нынешних дебатов - "Никого не оставить в стороне: совместные действия во имя мира, устойчивого развития и человеческого достоинства для нынешнего и будущих поколений".

Во время недели высокого уровня состоятся совещания по проблемам повышения уровня моря, стойкости к противомикробным препаратам, а также по борьбе за полное ликвидацию ядерного оружия.

В работе Генеральной Ассамблеи ООН примет участие украинская делегация. Выступление главы делегации ожидается в первой половине дня 25 сентября.