Пентагон про бої під Покровськом: Українці ведуть важку боротьбу

Міністерство оборони США оцінює ситуацію навколо українського Покровська як продовження інтенсивних боїв та зазначає, що росіяни наразі не контролюють міста – попри окремі заяви російської пропаганди. Таку позицію висловив під час брифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє Укрінформ.

"Росіяни намагаються пробитися до цього міста" , - зазначив представник оборонного відомства США.

Він підкреслив, що сили РФ наразі не контролюють місто. Однак їхні заяви про те, що вони вже захопили частину Покровська, свідчать про те, що вони поставили собі це за мету.

"Те, що відбувається навколо Покровська, це інтенсивні бої" ,- додав представник Пентагону.

За його словами, сили РФ продовжують свій наступ у напрямку Покровська та всіляко намагаються збільшити свої зусилля.

Водночас представник Пентагону підкреслив, що українці ведуть "важку боротьбу".

Він також повідомив, що частина обговорень на зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні минулої п’ятниці була зосереджена на тому, як найкраще допомогти Україні оборонятися в цьому районі.