Пентагон о боях под Покровском: Украинцы ведут тяжелую борьбу

Министерство обороны США оценивает ситуацию вокруг украинского Покровска как продолжение интенсивных боев и отмечает, что россияне пока не контролируют города, несмотря на отдельные заявления российской пропаганды. Такую позицию высказал во время брифинга спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает Укринформ.

"Россияне пытаются пробиться в этот город" , - отметил представитель оборонного ведомства США.

Он подчеркнул, что силы РФ пока не контролируют город. Однако их заявления о том, что они уже захватили часть Покровска, свидетельствуют о том, что они задались целью.

"Происходящее вокруг Покровска это интенсивные бои" , - добавил представитель Пентагона.

По его словам, силы РФ продолжают свое наступление в направлении Покровска и всячески пытаются увеличить свои усилия.

В то же время представитель Пентагона подчеркнул, что украинцы ведут "трудную борьбу".

Он также сообщил, что часть обсуждений на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины в Рамштайне в прошлую пятницу была сосредоточена на том, как лучше помочь Украине обороняться в этом районе.