Україні не вистачає запчастин для західного озброєння, через що українські війська не можуть використовувати значну частину поставлених Німеччиною, Нідерландами та Італією виведених з ладу танкових гаубиць, повідомляє Ділова столиця.

Про йдеться у повідомленні Bild.

Джерела видання серед українських артилерійських підрозділів зазначають, що на самохідних гаубицях в Україні воюють вже близько двох років.

"Це чудова система, але знос дуже високий…Через короткий час ми повідомили про необхідність заміни" , – каже один із двох артилеристів, з якими спілкувався Bild.

За інформацією ЗМІ, Німеччина постачає невелику кількість труб для гострих потреб фронту, щоб привести в бойову готовність принаймні частину українських самохідних гаубиць, які вийшли з ладу.

Проте, на думку українських артилеристів, труби є не єдиною проблемою. Інші частини деяких самохідних гаубиць також потребують заміни, але закупівля їх не вдається через бюрократичні перепони, оскільки замовити можна лише окремі частини.

"Це абсурдно, що більше систем зброї вийшли з ладу через брак запчастин, ніж через ворожий вогонь" , – критикує ситуацію голова Комітету з питань оборони Маркус Фабер.

Як повiдомлялось, Німеччина передасть Україні ще шість систем протиповітряної оборони IRIS-T.