Украине не хватает запчастей для западного вооружения, из-за чего украинские войска они не могут использовать значительную часть поставленных Германией, Нидерландами и Италией выведенных из строя танковых гаубиц, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Bild.

Источники издания среди украинских артиллерийских подразделений отмечают, что на самоходных гаубицах в Украине воюют уже около двух лет.

"Это замечательная система, но износ очень высокий…Через короткое время мы сообщили о необходимости замены" , — говорит один из двух артиллеристов, с которыми общался Bild.

По информации СМИ, Германия поставляет небольшое количество труб для острых нужд фронта, чтобы привести в боевую готовность по крайней мере часть украинских самоходных гаубиц, которые вышли из строя.

Однако, по мнению украинских артиллеристов, трубы являются не единственной проблемой. Другие части некоторых самоходных гаубиц также нуждаются в замене, но закупка их не удается из-за бюрократических преград, поскольку заказать можно только отдельные части.

"Это абсурдно, что больше систем оружия вышли из строя из-за нехватки запчастей, чем из-за вражеского огня" , — критикует ситуацию председатель Комитета по вопросам обороны Маркус Фабер.

Как сообщалось, Германия передаст Украине еще шесть систем противовоздушной обороны IRIS-T.