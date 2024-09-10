Росія за участю Китаю почала навчання ВМФ у двох океанах та трьох морях

Міністерство оборони РФ оголосило про початок стратегічного командно-штабного навчання військово-морських сил "Океан-2024", під час якого тренуватимуться вражати стратегічні об’єкти умовного противник. До навчань долучиться Китай, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Міноборони РФ у Telegram, Associated Press.

"У маневрах, які відбудуться в акваторіях Тихого і Північного Льодовитого океанів, Середземного, Каспійського і Балтійського морів буде задіяно понад 400 бойових кораблів, підводних човнів і суден забезпечення допоміжного флоту, більш як 120 літаків і вертольотів морської авіації ВМФ і Повітряно-космічних сил, близько 7000 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки, а також понад 90000 особового складу".

ВМФ России начал плановое стратегическое учение "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях pic.twitter.com/FQiPAu6cKq — РИА Новости (@rianru) September 10, 2024

На першому етапі навчань "Океан-2024" росіяни відпрацюють питання розгортання угруповань сил у призначених полігонах бойової підготовки, на другому - розіграють "бойові дії" з ураження стратегічно важливих об'єктів і сил умовного противника.

Для участі в навчанні ВМФ Росії запрошено оперативні групи органів військового управління та військові контингенти від іноземних держав-партнерів Російської Федерації.

Міністерство оборони Китаю без подробиць повідомило, що військові країни візьмуть участь у цих навчаннях. За даними відомства, два флоти уп’яте разом пройдуть Тихим океаном і разом візьмуть участь у російських навчаннях "Великий океан-24".

Китайські військові повідомили, що у вересні заплановані також навчання за участю РФ Northern United-2024, які відбудуться в Японському і Охотському морях.