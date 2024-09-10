Россия с участием Китая начала учения ВМФ в двух океанах и трех морях

Министерство обороны РФ объявило о начале стратегического командно-штабного учения военно-морских сил "Океан-2024", во время которого будут тренироваться поражать стратегические объекты условного противника. К учениям присоединится Китай, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram, Associated Press.

"В маневрах, которые состоятся в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей будет задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90000 личного состава".

ВМФ России начал плановое стратегическое учение "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях pic.twitter.com/FQiPAu6cKq — РИА Новости (@rianru) September 10, 2024

На первом этапе учений "Океан-2024" россияне отработают вопросы развертывания группировок сил в назначенных полигонах боевой подготовки, на втором - разыграют "боевые действия" по поражению стратегически важных объектов и сил условного противника.

Для участия в учении ВМФ России приглашены оперативные группы органов военного управления и военные контингенты от иностранных государств-партнеров Российской Федерации.

Министерство обороны Китая без подробностей сообщило, что военные страны примут участие в этих учениях. По данным ведомства, два флота в пятый раз вместе пройдут по Тихому океану и вместе примут участие в российских учениях "Большой океан-24".

Китайские военные сообщили, что в сентябре запланированы также учения с участием РФ Northern United-2024, которые пройдут в Японском и Охотском морях.