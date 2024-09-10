ОВА: У Донецькій області є загиблі та поранені від російських ударів

Три людини загинули та щонайменше п’ять дістали поранення у результаті російських дарів по Донецькій області минулої доби, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

Загарбники били по Покровському району: у Кураховому пошкодили 7 будинків, у Гірнику убили одну людину та поранили двох. Також, за словами голови ОВА, під постійними обстрілами були Мар'їнська, Гродівська і Мирноградська громади.

У Краматорському районі росіяни убили одну людину і поранили ще одну у селі Щурове Лиманської громади. Тут також пошкодили 8 будинків.

Також одна людина загинула і одна дістала поранення у Клебан-Бику Іллінівської громади; пошкоджений будинок в Олександро-Калиновому.

Били загарбники і по Бахмутському району: у Торецьку поранили 1 людину та пошкодили будинок. У Часовоярській громаді пошкодили 12 приватних будинків, багатоповерхівку і нежитлове приміщення.