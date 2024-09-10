У Білому домі прокоментували на падіння безпілотників РФ у Латвії та Румунії

У Білому домі заявили, що під час бойових дій в Україні фрагменти ракет або безпілотників часом падають на території сусідніх країн, і це явище не нове, хоча і свідчить про небезпеку війни Путіна. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє Європейська правда.

Кірбі коментував останнє порушення бойовими дронами РФ повітряного простору Латвії та Румунії, двох країн НАТО.

"Це, на жаль, не нове явище, як це сталося під час війни в Україні, коли фрагменти ракет або безпілотників іноді потрапляють в повітряні бої і падають на території сусідньої країни. Ми уважно стежимо за цим" , – сказав Кірбі.

Він додав, що США перебувають в тісному контакті з союзниками і партнерами з цього приводу.