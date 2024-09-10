В Белом доме прокомментировали на падение беспилотников РФ в Латвии и Румынии

В Белом доме заявили, что во время боевых действий в Украине фрагменты ракет или беспилотников порой падают на территории соседних стран, и это явление не новое, хотя и свидетельствует об опасности войны Путина. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает Европейская правда.

Кирби комментировал последнее нарушение боевыми дронами РФ воздушного пространства Латвии и Румынии, двух стран НАТО.

"Это, к сожалению, не новое явление, как это произошло во время войны в Украине, когда фрагменты ракет или беспилотников иногда попадают в воздушные бои и падают на территории соседней страны. Мы внимательно следим за этим" , – сказал Кирби.

Он добавил, что США находятся в тесном контакте с союзниками и партнерами по этому поводу.